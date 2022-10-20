Дубль Сергеева принес победу «Зениту» над «Крыльями Советов» в матче ФОНБЕТ Кубка России

«Зенит» на своем поле оказался сильнее «Крыльев Советов» в матче четвертого тура группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу петербургского клуба.

В составе победителей дубль оформил Иван Сергеев (17-я и 46-я минуты).

Гости ответили забитым мячом в исполнении Максима Глушенкова (82-я).

Таким образом, команда Сергея Семака с шестью очками осталась на третьей позиции турнирной таблицы квартета B. Подопечные Игоря Осинькина с таким же количеством очков располагаются на второй строчке, опережая сине-бело-голубых по дополнительным показателям.

В следующем туре «Зенит» отправится в гости к воронежскому «Факелу», а «Крылья Советов» примут дома московский «Спартак». Обе игры состоятся 8 ноября.