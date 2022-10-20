Президент «Урала» возмущён решением судей в кубковом матче с «Сочи»

«Победили — значит, доволен. Какие-то шероховатости — это внутренние дела команды. Есть какие-то ошибки, которые совершили, голы принесли ненужные. Ребята старались, играли. Выходят в каждой игре кубкового матча и чемпионата — выкладываются. Я доволен.

Почему столько удалений? Судье надо задать этот вопрос. Я согласен с удалением Гаджимурадова — была вторая желтая карточка: пошел жестко. С удалением Каштанова не согласен категорически. Потому что Алексея не было в этом конфликте, он там ничего не делал.

Будут ли Каштанов и Гаджимурадов наказаны дисциплинарно? Нет, конечно. Рамазан отдал все силы, потому что в меньшинстве играли. Дали желтую карточку на 17 добавленной минуте. Такого я раньше не видел. Судейство не лучшее.

Эпизод вратаря Адамова и Рая Влута? Вратарь шел на перехват, его опередил Рай и въехал. Жалко Абамова и нашего футболиста. Сейчас не готовы сказать, какая у Влута травма. Отек сейчас. Врачи через два дня будут смотреть. И увидим, что получится», — сообщил Иванов российским СМИ.