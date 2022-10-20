«Барселона» разгромила «Вильярреал», Левандовски оформил дубль

«Барселона» на своем поле оказалась сильнее «Вильярреала» в матче 10-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу каталонского клуба.
В составе победителей дубль оформил Роберт Левандовски (31-я и 35-я минуты). Также один раз отличился Ансу Фати (38-я).
Таким образом, команда Хави с 25 очками располагается на второй позиции турнирной таблицы Ла Лиги. Подопечные Унаи Эмери находятся на девятой строчке, имея в своем активе 15 очков.
В следующем туре «Барселона» сыграет дома с «Атлетиком», а «Вильярреал» примет на своем стадионе «Альмерию». Оба противостояния состоятся 23 октября.
источник: «Советский спорт»