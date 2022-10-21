Сергей Семак: Кристиан Нобоа и в 37 лет - главная звезда «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игровые качества полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа перед матчем 14-го тура чемпионата России.

«Кристиан Нобоа и в 37 лет - главная звезда «Сочи», один из лучших игроков РПЛ. Он один из самых ярких легионеров в истории российского футбола», - приводит слова специалиста пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, что матч «Зенит» - «Сочи» состоится 24 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

После 13 игр в РПЛ «Зенит» с 33 очками возглавляет турнирную таблицу. «Сочи» располагается на шестой строчке, имея в своем активе 20 очков.