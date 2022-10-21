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Семак заявил, что «Зенит» будет отталкиваться от себя в матче «Сочи»

Команды сыграют в 14-м туре РПЛ.
21 октября 2022 16:10
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о «Сочи», ближайшем сопернике своих подопечных.

«Очень хорошая, очень опытная команда. Их основные игроки получили возможность отдохнуть и подготовиться к нашему матчу. Что касается игры, то это команда, которая по количеству создаваемых моментов находится в верхней части турнирной таблицы — думаю, в пятерке, если смотреть по созданным моментам и ожидаемым очкам. Нас ждет очень сложный матч против очень хорошей команды. Что касается чередования их результатов, то против «Зенита» все команды стараются сыграть свой лучший матч, поэтому нам легко не будет — нужно отталкиваться от своей игры и показывать свой максимум», - сказал главный тренер «Зенита» пресс-службе клуба.

Матч «Зенита» и «Сочи» состоится в рамках 14-го тура российской премьер-лиге (РПЛ). Игра пройдет 24 октября в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.

Перед началом 14-го тура РПЛ подопечные Семака лидируют в турнирной таблице с семиочковым отрывом. «Барсы» занимают шестое место, отставая от медальной третьей позиции на 5 очков.

Добавим, что судить мать «Зенит» - «Сочи» будет бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком.

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