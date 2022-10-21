«ПСЖ» разгромил «Аяччо», Мбаппе и Месси поучаствовали во всех голах

«ПСЖ» в гостевом матче 12-го тура лиги 1 победил «Аяччо» со счетом 3:0.

В составе команды Кристофа Гальтье забивали Килиан Мбаппе дважды (24-я и 82-я минута) и Лионель Месси (79). Любопытно, что Месси и Мбаппе ассистировали друг другу.

Таким образом, лидирующие в чемпионате парижане оторвались на 6 очков, но идущий вторым «Лорьян» свой матч еще не играл. Хозяева поля остались с 8 очками 18-ми.

В следующем туре «ПСЖ» 29 октября примет на своем поле «Труа», «Аяччо» на следующий день сыграет в гостях с «Осером».

Лига 1

12-й тур

«Аяччо» (Аяччо) - «ПСЖ» (Париж) - 0:3 (0:1)

Голы: Мбаппе, 24, 82; Месси, 79