Талалаев не полетел с «Торпедо» в Грозный из-за ссоры с руководством «Ахмата»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев не полетел со своей командой в Грозный на матч 14-го тура российской премьер-лиги против «Ахмата», сообщил Максим Алланазаров в своем телеграм-канале.

По его данным, у Талалаева осталось недопонимание с руководством своего бывшего клуба. Напомним, что «Ахмат» уволил Талалаева 11 сентября.

Матч «Ахмат» - Торпедо» пройдет 23 октября и начнется в 19:00 по московскому времени. Команда из Грозного занимает седьмое место в чемпионате России, от третьей строчки ее отделяют 5 очков. Автозаводцы замыкают турнирную таблицу с отставанием в те же 5 очков от зоны стыковых матчей.