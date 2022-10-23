Роналдо не включил Роналду в список величайших игроков в истории футбола

Экс-футболист Роналдо назвал игроков, которые являются лучшими в истории футбола.

«Думаю, если особенная группа игроков, в которую входят Марадона, Месси, Круифф, Беккенбауэр, Пеле, ван Бастен и Роналдиньо. Я бы включил себя в этот список», - приводит слова бразильца зарубежная пресса.

Форвард, не включил в список обладателя пяти «Золотых мячей» Криштиану Роналду.

Напомним, что Роналду вернулся в «МЮ» в августе 2021 года, перейдя из «Ювентуса» за 21 миллион евро. В нынешнем сезоне португалец провел за «красных дьяволов» 11 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.