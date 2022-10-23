«Монако» с Головиным проиграл «Лиллю», пропустив четыре мяча

В матче 12-го тура французской Лиги 1 «Лилль» дома переиграл «Монако».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился экс-полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла. Еще по одному мячу забили Александро и Жонатан Бамба.

Гости ответили голами Кайо, Акселя Дисаси и Виссама Бен-Йеддера.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле весь матч, но не отметился результативными действиями.

«Лилль» набрал 22 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице, обойдя монегасков, которые с 21 очком опустились на седьмую строчку.