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«Челси» намерен подписать Захаряна в январе 2023 года

Ранее сообщалось, что ради трансфера в лондонский клуб полузащитник готов стать гражданином Армении.
24 октября 2022 12:38
автор: Артур Гичунцев

«Челси» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна. Об этом сообщают британские СМИ.

По данным источника, лондонский клуб планирует оформить сделку в январе 2023 года и сейчас активно занимается решением вопроса о переводе денежных средств.

Напомним, летом 2022-го «Челси» сделал официальное предложение «Динамо» о переходе игрока, однако, трансфер не состоялся, поскольку англичане не смогли перечислить деньги российскому клубу.

В нынешнем сезоне 19-летний Захарян провел во всех турнирах 17 матчей, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. Его контракт с «Динамо» действует до 30 июня 2024 года, а потенциальный трансфер оценивается в 15 млн евро.

источник: «Советский спорт»
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