Отец Кварацхелии: Всегда верил, что Хвича добьется успеха. Он показал, на что способен

Бадри Кварацхелия, отец полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, прокомментировал игру сына в составе итальянского клуба.

Напомним, 21-летний хавбек, выступавший в России за «Локомотив» и «Рубин», перебрался в «Наполи» летом 2022 года. В его активе 15 матчей, 7 голов и 8 голевых передач.

«Невозможно передать, что ты чувствуешь, когда на трибунах стадиона «Наполи» 60 тыс. человек выкрикивают твою фамилию. Это особенный момент, тем более для футболиста из грузинской лиги.

Я всегда верил, что Хвича добьется успеха. Он показал, на что способен», – заявил отец игрока итальянским СМИ.