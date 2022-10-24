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Отец Кварацхелии: Всегда верил, что Хвича добьется успеха. Он показал, на что способен

Грузинский футболист набрал 15 (7+8) очков в 15 матчах за «Наполи».
24 октября 2022 15:03
автор: Артур Гичунцев

Бадри Кварацхелия, отец полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, прокомментировал игру сына в составе итальянского клуба.

Напомним, 21-летний хавбек, выступавший в России за «Локомотив» и «Рубин», перебрался в «Наполи» летом 2022 года. В его активе 15 матчей, 7 голов и 8 голевых передач.

«Невозможно передать, что ты чувствуешь, когда на трибунах стадиона «Наполи» 60 тыс. человек выкрикивают твою фамилию. Это особенный момент, тем более для футболиста из грузинской лиги.

Я всегда верил, что Хвича добьется успеха. Он показал, на что способен», – заявил отец игрока итальянским СМИ.

источник: «Советский спорт»
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Отец Кварацхелии: Всегда верил, что Хвича добьется успеха. Он показал, на что способен
Грузинский футболист набрал 15 (7+8) очков в 15 матчах за «Наполи».
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