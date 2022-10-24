Морган: Роналду – великий игрок, а тен Хаг едва ли чего-то добился как тренер за пределами Голландии

Британский журналист Пирс Морган раскритиковал главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага за отношение к нападающему Криштиану Роналду.

По его словам, голландец обязан проявить уважение к португальскому форварду и не читать ему лекций об игре на футбольном поле.

«Тен Хаг намеренно унижает его. Что за посмешище. Один из них – величайший футболист всех времен и чемпион четырех стран… Другой был дерьмовым игроком и едва ли чего-то добился как тренер за пределами Нидерландов», – добавил Морган в соцсети.

Напомним, тен Хаг, ставший тренером «МЮ» перед началом сезона-2022/23, лишил Роналду места в стартовом составе.

К слову, недавно игрока отстранили от тренировок с первой командой, поскольку он отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом». В той игре Тен Хаг хотел выпустить португальца при счете 2:0 в пользу «красных дьяволов».