«Енисей» победил «Уфу» в домашнем матче Первой лиги

«Енисей» выиграл у «Уфы» в матче 15-го тура Первой лиги. Встреча в Красноярске завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.
В составе победителей отличились Александр Масловский (3-я минута), Анзор Саная (16) и Александр Ломакин (45+2). У гостей мяч на счету Вадима Конюхова (41).
«Енисей» набрал 26 очков и занимает четвертое место в Первой лиге, у «Уфы» 16 очков и 14-я строчка в турнирной таблице.
Следующую игру «Енисей» проведет 29 октября на выезде в Нижнекамске против «Нефтехимика», в тот же день «Уфа» отправится в гости к КАМАЗу.
источник: «Советский спорт»