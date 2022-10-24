«Енисей» победил «Уфу» в домашнем матче Первой лиги

Судьи виноваты, но при чем тут Валиева и Акатьева? Разбор «скандала» на Гран-при России

Болельщики, эксперты и журналисты продолжают обсуждать первый этап Гран-при России, завершившийся в воскресенье. Прежде всего - победу Камилы Валиевой, которая не сделала ни одного суперпрыжка, но все равно опередила юную дебютантку Софью Акатьеву.