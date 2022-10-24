Экс-тренер «Арсенала» и «Спартака» Эмери может возглавить «Астон Виллу»

Английская «Астон Вилла» может пригласить на пост главного тренера бывшего тренера «Арсенала» и московского «Спартака» Унаи Эмери, сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как отмечает источник, клуб сам обратился к испанскому специалисту и готов выплатить 6 млн фунтов стерлингов отступных испанскому «Вильярреалу», с которым сейчас работает тренер. Эмери четырежды выигрывал Лигу Европы. Также в его активе титул чемпиона Франции с «ПСЖ», завоевание Кубка Франции и Кубка французской лиги.

Ранее сообщалось, что на должность наставника клуба из Бирмингема претендует Рубен Аморим из лиссабонского «Спортинга».

Руководство «Астон Виллы» намерено определиться с преемником Стивена Джеррарда, руководившего командой с ноября 2021 года и отправленного в отставку 20 октября, в ближайшее время. После 12 матчей у коллектива 12 очков и промежуточное 14-е место в таблице АПЛ.