«Зенит» разгромил на своем поле «Сочи» в матче РПЛ, Малком и Сергеев забили по два мяча

В матче 14-го тура чемпионата России «Зенит» на своем поле крупно обыграл «Оренбург».

Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев.

В составе команды из Санкт-Петербуга по дублю оформил Малком (11-я и 74-я минуты) и Иван Сергеев (2-я и 25-я). По мячу забили Вендел (32-я), Вильмар Барриос (53-я), и Густаво Мантуан (76-я).

«Зенит» набрал 36 очков и продолжает лидировать в таблице РПЛ. «Оренбург» с 20 очками остался девятым.

30 октября команда Сергея Семака сыграет на выезде с «Краснодаром», а подопечные Александра Точилина примут дома «Урал».