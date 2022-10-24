Тренер «Зенита» Семак: И за крупную, и за не крупную победу дают три очка

В матче 14-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» разгромил на своем поле «Сочи» - 7:0. Гости большую часть игры провели в меньшинстве – на 20-й минуте был удален Артем Мещанинов.

«Для нас матч сложился очень удачно, в плане быстрого забитого мяча, после удаления. Конечно, после 0:2 с удалением сопернику было сложно. Тем более, дома стараемся всегда играть агрессивно, интенсивно. Сегодня много что получалось, много забитых мячей, красивых, с дальних ударов. В любом случае и за крупную, и за не крупную победу три очка в таблице, поэтому сегодня поздравим наших болельщиков, нашу команду. Завтра отдохнем, а послезавтра начнем готовиться к следующему матчу», - сказал Семак в послематчевой пресс-конференции.

«Зенит» набрал 36 очков и укрепил свое лидерство в чемпионате, опережая московский «Спартак» на 7 очков. В следующем туре 30 октября «Зенит» встретится с «Краснодаром», а «Сочи» примут «Урал».