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«Вест Хэм» на своем поле нанес поражение «Борнмуту»

«Молотобойцы» выиграли четвертый матч в сезоне.
24 октября 2022 23:55
автор: Александр Поволоцкий

«Вест Хэм» на своем поле оказался сильнее «Борнмута» в матче 13-го тура чемпионата Англии.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «молотобойцев».

Автором первого гола стал Курт Зума. Защитник «Вест Хэма» отличился на 45-й минуте встречи. Второй мяч на 95-й минуте забил Мохамед Саид Бенрахма, реализовав пенальти.

Таким образом, команда с 14 очками поднялся на 12-ю позицию турнирной таблицы АПЛ. «Борнмут» находится на 14-й строчке, имея в своем активе 13 очков.

В следующем туре «Вест Хэм» отправится в гости к «Манчестер Юнайтед» (30 октября), а подопечные Гари О'Нила днем ранее примут дома «Тоттенхэм».

источник: «Советский спорт»
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