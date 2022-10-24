«Вест Хэм» на своем поле нанес поражение «Борнмуту»

«Вест Хэм» на своем поле оказался сильнее «Борнмута» в матче 13-го тура чемпионата Англии.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «молотобойцев».
Автором первого гола стал Курт Зума. Защитник «Вест Хэма» отличился на 45-й минуте встречи. Второй мяч на 95-й минуте забил Мохамед Саид Бенрахма, реализовав пенальти.
Таким образом, команда с 14 очками поднялся на 12-ю позицию турнирной таблицы АПЛ. «Борнмут» находится на 14-й строчке, имея в своем активе 13 очков.
В следующем туре «Вест Хэм» отправится в гости к «Манчестер Юнайтед» (30 октября), а подопечные Гари О'Нила днем ранее примут дома «Тоттенхэм».
источник: «Советский спорт»