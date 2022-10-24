Тренер «Алании» Тедеев не готов возглавить клуб РПЛ

Главный тренер «Алании» Заур Тедеев высказался по поводу возможности возглавить один из клубов Российской Премьер-лиги в своей дальнейшей карьере.

Отметим, что в настоящий момент клуб из Владикавказа выступает в Первой лиге.

«Буду ли рассматривать предложения от клубов РПЛ? Нет. Для меня сегодня существует только один клуб, это «Алания», — приводит слова Тедеева «РБ-Спорт».

Напомним, что 41-летний тренер находится на посту главного тренера «Алании» с июня 2022 года. После 15 туров подопечные Тедеева возглавляют турнирную таблицу Первой лиги, имея в своем активе 34 очка.

В следующем туре владикавказская команда примет на своем поле «Акрон». Матч пройдет 29 октября на стадионе «Спартак».