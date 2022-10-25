«Лацио» и «Фиорентина» интересуются Игорем Дивеевым

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев может перебраться в Серию А. Об этом сообщил известный инсайдер Иван Карпов.

По его данным, игроком интересуются «Фиорентина», «Салернитана», «Лацио» и «Сампдория».

Напомним, 23-летний футболист выступает за красно-синих с июля 2019 года. За это время он провел 118 матчей, забил 10 голов и отдал 4 ассиста. Его контракт с армейцами действует до 30 июня 2024 года, а трансферный лист оценивается в 6 млн евро.

Добавим, что с ноября 2020-го защитник начал вызываться в сборную России. На его счету 14 матчей и 1 гол.