Дортмундская «Боруссия» и «Манчестер Сити» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Манчестер Сити» завершился вничью 0:0.

Отметим, что встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк». На 57-й минуте после фола Эмре Джана в своей штрафной был назначен пенальти, однако Рияд Марез не реализовал 11-метровый после отличного сейва Грегора Кобеля.

Таким образом, «Манчестер Сити» набрал 11 очков и лидирует в группе G. «Боруссия» идет на втором месте (8 очков).

В следующем туре дортмундцы отправятся в гости к «Копенганену» (2 ноября), а подопечные Гвардиолы в тот же день примят на своем поле «Севилью».

Лига чемпионов

5-й тур

Группа G

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Манчестер Сити» (Англия) – 0:0 (0:0)

Нереализованный пенальти: Марез, 57