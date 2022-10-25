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«ПСЖ» и «Бенфика» вышли в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв соответственно «Маккаби» и «Ювентус»

Израильский и итальянский клуб в последнем туре заочно поборются за место в Лиге Европы.
25 октября 2022 23:53
автор: Максим Скороходов

Завершились матчи пятого тура Лиги чемпионов в группе Н.

«ПСЖ» дома победил «Маккаби» со счетом 7:2.

За парижан забивали, сделавшие по дублю Лионель Месси (19-я и 64-я минуты) и Килиан Мбаппе (32, 64), а также Неймар (35), Карлос Солер (84) и Шон Гольдберг, поразивший ворота своей команды (67). У израильской команды два мяча в ворота соперника отправил Абдулай Сек (39, 50).

«Бенфика» на своем поле победила «Ювентус» со счетом 4:3.

За португальский клуб забили Антониу Силва (17-я минута), Жоау Мариу с пенальти (27) и Рафа Силва дважды (35, 50), у итальянского - Душан Влахович (21), Аркадиуш Милик (77) и Уэстон Маккент (79).

Таким образом, «ПСЖ» и «Бенфика» вышли в плей-офф Лиги чемпионов, обе команды набрали по 11 очков, французский клуб выше по разнице забитых и пропущенных мячей. У «Маккаби» и «Ювентуса» по 3 очка, израильская команда занимает третье место по результатам личных встреч со «старой сеньорой».

В заключительном туре 2 ноября «ПСЖ» сыграет в гостях с «Ювентусом», а «Бенфика» примет на своем поле «Маккаби».

Лига чемпионов

Группа Н

5-й тур

«ПСЖ» (Франция) - «Маккаби» (Израиль) - 7:2 (4:1)

Голы: Месси, 19, 45; Мбаппе, 32, 64; Неймар, 35; Гольдберг, 67 (автогол); Солер, 84 - Сек, 39, 50

«Бенфика» (Португалия) - «Ювентус» (Италия) - 4:3 (3:1)

Голы: Антониу Силва, 17; Мариу, 28; Рафа Силва, 35, 50 - Влахович, 21; Милик, 77; Маккени, 79

источник: «Советский спорт»
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