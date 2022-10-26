Анри заявил, что Зидан возглавит сборную Франции

Бывший нападающий «Барселоны» Тьерри Анри выразил мнение, что Зинедин Зидан хочет возглавить сборную Франции.

«Он был связан со многими клубами, но я не думаю, что Зизу захочет возглавить «Ювентус». Я вижу, как Зидан ждет сборную Франции, и в этом есть смысл», – заявил экс-игрок американским СМИ.

Ранее сообщалось, что помимо «Ювентуса» Зидан также интересен руководству «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

К слову, французский специалист не работал с июня 2021 года, а его последней командой был мадридский «Реал».