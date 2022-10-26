«Реал» не получил ни одного предложения о трансфере Азара

Мадридский «Реал» хочет избавиться от полузащитника Эдена Азара. Об этом сообщают испанские СМИ.

По данным источника, «сливочные» пытались продать игрока еще летом 2021 года, однако, никто не изъявил желания подписать футболиста.

Отмечается, что ситуация не изменилась: хавбек по-прежнему неинтересен другим клубам. Более того, он не намерен уезжать из Мадрида по семейным обстоятельствам.

Напомним, 31-летний бельгиец выступает за «Реал» с 2019 года. Большую часть времени полузащитник провел в лазарете. В данный момент на его счету 72 матча, 7 голов и 11 голевых передач.