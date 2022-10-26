«Мы просто ответили на все вопросы»: тен Хаг поведал о разговоре с Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подтвердил встречу с нападающим Криштиану Роналду.

Напомним, ранее специалист отстранил игрока от первой команды за отказ выходить на замену в матче против «Тоттенхэма».

Позже клуб сообщил, что португальский форвард вернулся к тренировкам с основой, а между тренером и игроком больше нет никаких разногласий.

«Что сказал Роналду? Тут ничего такого. Мы просто ответили на все вопросы, которые были. Он выбыл на одну игру и сейчас вернулся в состав», – заявил тен Хаг, чьи слова приводят британские СМИ.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть «МЮ» в зимнее трансферное. По некоторым данным, его агент, Жорже Мендеш, контактировал с руководством «Наполи».