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Геннадий Орлов: Юран же вытаскивал команды. Я до сих пор не могу понять — почему Юрана уволили?!

Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился мнением о происходящем в подмосковных «Химках».
26 октября 2022 22:00

После увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера «Химки» не могут выиграть 14 матчей подряд. Сейчас команду возглавляет Спартак Гогниев.

— Спартак Гогниев — симпатичный парень. Но чего он добился как тренер? Почему «Химки» его взяли? Да, он весело работал в «Алании», обыграл «Зенит» в четвертьфинале Кубка. Но «Алания» ведь даже не вышла в РПЛ! У Гогниева нет никаких заслуг. Юран же вытаскивал команды. Я до сих пор не могу понять — почему Юрана уволили?! Почему Терюшков, который был глашатаем футбольного клуба «Химки», не рассказал, по какой причине убрали Юрана? Он ведь в своих выступлениях все время претендует на искренность. Своими выступлениями Терюшков, кстати, страшно помешал «Химкам». Из-за них в клуб не пошли спонсоры. Он негативно сработал в «Химках».

Неужели в ситуации с Юраном была какая-то интрига, из-за того, что он чьего-то родственника не поставил в состав? Ходят такие слухи. Ну пусть нам Терюшков и расскажет. Он же публичный человек!

— Возвращение Юрана — единственная возможность «Химок» не вылететь в этом сезоне?

— Мне кажется, это невозможно. Если он куда-то и пойдет, то скорее это будет «Сочи». Там надо менять главного тренера, — цитирует Орлова Sport24.

После 14 туров «Химки» занимают 15-е место в таблице российской Премьер-Лиги, имея 9 очков в активе. В субботу, 29 октября, подмосковная команда сыграет на выезде против столичного «Динамо».

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