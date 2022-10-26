Гол Салаха помог «Ливерпулю» разгромить на выезде «Аякс»

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Аякс» – «Ливерпуль» завершился в пользу англичан – 3:0.
В составе победителей по голу забили Мохамед Салах (42-я минута), Дарвин Нуньес (49-я) и Харви Элиотт (52-я).
Таким образом, подопечные Юргена Клоппа набрали 12 очков и продолжают занимать 2-е место в группе А, уступая лидирующему «Наполи» 3 балла.
В заключительном, 6-м туре группового этапа, «красные» сыграют с итальянским грандом на домашней арене. Встреча пройдет 1 ноября.
источник: «Советский спорт»