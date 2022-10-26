«Атлетико» и «Байер» сыграли вничью и лишились шансов на плей-офф ЛЧ

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» – «Байер» завершился вничью – 2:2.
Таким образом, обе команды лишились шансов на выход в плей-офф и поспорят за путевку в Лигу Европы.
К слову, с первого места из группы В вышел бельгийский «Брюгге», набравший 10 очков, а вторым стал «Порту», в активе которого 9 очков.
Лига чемпионов. Групповой этап
5-й тур
«Атлетико» – «Байер» – 2:2 (1:2)
Голы: 0:1 – 9 Диаби, 1:1 – 22 Карраско, 1:2 – 29 Хадсон-Одои, 2:2 – 50 де Пауль.
«Атлетико»: Облак, Молина, Хименес (Жоау Феликс, 87), Эрмосо (Сауль, 46), Рейнилду, Карраско, Кондогбиа, Витцель, Корреа (де Пауль, 46), Гризманн, Мората (Матеус Кунья, 61).
«Байер»: Градецки, Фримпонг, Тапсоба (Та, 61), Коссуну, Инкапиэ, Баккер, Андрих, Амири, Хадсон-Одои (Адли, 61), Диаби (Паулиньо, 77), Гложек (Фосу-Менса, 89).
Предупреждения: Хаби Алонсо (41), Градецки (65), Баккер (66), Инкапиэ (78), Хименес (79), Кондогбиа (87), Симеоне (90).