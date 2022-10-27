Хави раскритиковал футболистов «Барселоны» после поражения от «Баварии»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес недоволен выступлением своей команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (0:3).

По словам специалиста, игроки каталонцев вышли на поле без должной мотивации. Он считает, что досрочный вылет из турнира сыграл с ними злую шутку.

«Мы старались не допустить того, чтобы досрочный вылет как-то повлиял на нас перед матчем с «Баварией», но это произошло. Впервые в этом сезоне у меня появилось ощущение, что команда вышла на поле не соревноваться.

Сегодня мы были не лучше, чем наш соперник. Мы знали, что это может случиться. Мы обсуждали с командой, что этот матч – вопрос мужества, чести и гордости, но они обошли нас стороной. Остались еще турниры, на этом мы не закончили», – цитирует Хави испанская газета.

Напомним, о вылете «Барселоны» из ЛЧ стало известно по итогам матча «Интер» – «Виктория Пльзень». Итальянцы, разгромив соперника со счетом 4:0, лишили сине-гранатовых шансов на выход в плей-офф, заняв второе место в группе. Первой стала «Бавария».