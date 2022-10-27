Арслан Халимбеков возглавил «Уфу»

«Уфа» объявила имя нового главного тренера. Как сообщает клубная пресс-служба, им оказался российский специалист Арслан Халимбеков.

Напомним, 55-летний наставник уже работал с командой: он занимал должность старшего тренера, а также входил в тренерский штаб Вадима Евсеева.

Накануне, 26 октября, клуб из Башкортостана объявил об уходе Дениса Попова. Стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества.

К слову, в данный момент «Уфа» занимает 14-е место в Первой лиге, добыв 16 очков.