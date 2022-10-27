«Нам нужно добавить агрессии»: Йоканович – об игре московского «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался об игре своей команды. По словам специалиста, бело-голубым не хватает агрессии.

«Наша задача состоит в том, чтобы команда росла и улучшала качество игры, а оно вылилось бы в результаты, которые от нас ждут.

Нам нужно добавить агрессии, организованности игре в обороне, мы должны больше владеть мячом. У нас есть все, чтобы прогрессировать. Не будем забегать вперед и говорить о конкретных местах в турнирной таблице. Давайте дождемся мая и тогда посмотрим в нее. Сейчас наша цель в том, чтобы сегодня наша команда становилась лучше, чем вчера», – заявил специалист клубной пресс-службе.

В нынешнем сезоне РПЛ «Динамо» занимает 7-е место, набрав 23 очка.

29 октября команда сыграет на домашней арене с подмосковными «Химками». Встреча начнется в 14.00 мск.