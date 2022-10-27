Емельяненко объяснил, почему о его пьяных похождениях знает вся Россия

Российский боец ММА Александр Емельяненко перестал употреблять алкоголь. Об этом тяжеловес сообщил в соцсети. Кроме того, он предположил, почему о его пьяных похождениях знает вся страна.

«Я не сижу дома, как это делают очень много людей из спорта – сядут и начинают набухиваться. Да и вообще – я не знаю ни одного бойца, который бы не пил. Есть и такие, что конченые алкоголики. Ну, я не знаю, Шлеменко, может быть, на камеру бьет себя в грудь и кричит, что «я не пью», а втихаря…» – заявил Емельяненко.

Напомним, последний поединок 41-летний тяжеловес провел в сентябре этого года: он проиграл нокаутом россиянину Вячеславу Дацику в бою по правилам бокса.