Защитник «Барселоны» Кунде: Мы не смогли соответствовать высоким требованиям Лиги чемпионов

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде оставил запись в соцсети после вылета команды из Лиги чемпионов.

«Как и все вы, я очень разочарован этим матчем и нашим выступлением в Лиге чемпионов. К сожалению, мы не смогли соответствовать высоким требованиям турнира.

Тем не менее сезон еще долгий, есть еще много прекрасных трофеев, за которые нужно бороться, и мы будем бороться! Спасибо вам за вашу неизменную поддержку», – написал футболист.

Напомним, «Барселона» выступала в одной группе с «Баварией», «Интером» и «Викторией Пльзень». Команда Хави Эрнандеса одержала одну победу в пяти матчах и лишилась шансов на выход в плей-офф.

К слову, теперь сине-гранатовым предстоит сыграть с чешским клубом в Лиге Европы.