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Защитник «Барселоны» Кунде: Мы не смогли соответствовать высоким требованиям Лиги чемпионов

Каталонцы заняли третье место в группе и отправились в Лигу Европы.
27 октября 2022 19:34
автор: Артур Гичунцев

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде оставил запись в соцсети после вылета команды из Лиги чемпионов.

«Как и все вы, я очень разочарован этим матчем и нашим выступлением в Лиге чемпионов. К сожалению, мы не смогли соответствовать высоким требованиям турнира.

Тем не менее сезон еще долгий, есть еще много прекрасных трофеев, за которые нужно бороться, и мы будем бороться! Спасибо вам за вашу неизменную поддержку», – написал футболист.

Напомним, «Барселона» выступала в одной группе с «Баварией», «Интером» и «Викторией Пльзень». Команда Хави Эрнандеса одержала одну победу в пяти матчах и лишилась шансов на выход в плей-офф.

К слову, теперь сине-гранатовым предстоит сыграть с чешским клубом в Лиге Европы.

источник: «Советский спорт»
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