«Барселона» не будет увольнять Хави. В клубе считают, что тренеру нужно дать время

Руководство «Барселоны» не собирается увольнять главного тренера команды Хави Эрнандеса. Об этом сообщил журналист COPE Виктор Наварро со ссылкой на источники в совете директоров каталонского клуба.

По его данным, боссы испанского гранда верят в молодого наставника и считают, что он движется в правильном направлении. На «Камп Ноу» полагают, что Хави нужно дать больше времени для реализации своего проекта.

Напомним, под руководством легендарного полузащитника «Барса» второй год кряду не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Что касается Ла Лиги, то команда идет на второй позиции, уступая лидирующему «Реалу» 3 очка.