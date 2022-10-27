Гол Педро принес победу «Лацио» в матче Лиги Европы против «Мидтьюлланна»

«Лацио» обыграл «Мидтьюлланн» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Автором победного гола стал Педро Родригес (58-я минута). Еще один мяч забил Сергей Милинкович-Савич (36-я). У датчан отличился Густав Исаксен (8-я).
Таким образом, римский клуб набрал 8 очков и занимает первое место в F. У «Мидтьюлланна» – 5 очков и последняя, четвертая позиция.
3 ноября итальянцы сыграют на выезде с голландским «Фейеноордом», а датчане в тот же день примут австрийский «Штурм».
источник: «Советский спорт»