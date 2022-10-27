«Манчестер Юнайтед» разгромил «Шериф» и вышел в плей-офф Лиги Европы, Роналду забил гол

«Манчестер Юнайтед» на своем поле оказался сильнее «Шерифа» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «красных дьяволов».

В составе хозяев отличились Диогу Далот (44-я минута), Маркус Рэшфорд (65-я) и Криштиану Роналду (81-я).

Таким образом, команда Эрика тен Хага с 12 очками располагается на втором месте турнирной таблицы квартета E и обеспечивала себе выход в плей-офф турнира. Подопечные Юрия Вернидуба находятся на третьей строчке, имея в своем активе три очка.

В следующем туре «МЮ» отправится в гости к «Реал Сосьедаду», а «Шериф» сыграет в Молдавии с «Омонией». Оба противостояния состоятся 3 ноября.