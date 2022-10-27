«Рома» обыграла финский ХИК в матче Лиги Европы

«Рома» вырвала победу у финского ХИКа в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча завершилась со счетом 2:1. Автором решающего гола стал Артту Хосконен, который срезал мяч в собственные ворота.

Таким образом, итальянцы набрали 7 очков и занимают 3-е место в группе С. У финской команды – 1 очко и 4-я позиция.

К слову, подопечные Жозе Моуринью сравнялись с болгарским «Лудогорцем», который идет на 2-й строчке.

3 ноября команды сыграют в Риме, а ХИК в тот же день отправится в гости к «Бетису», который досрочно вышел в плей-офф.

Лига Европы. Групповой этап

5-й тур

ХИК – «Рома» – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – 41 Абрахам, 1:1 – 54 Хетемай, 1:2 – 62, автогол Хосконен.

ХИК: Хазард, Хальме, Хосконен, Пелтола, Сойри, Хетемай (Бужеляб, 69), Лингман, Вяянянен, Хостикка, Олусанья (Абубакари, 46), Браун.

«Рома»: Руй Патрисиу, Смоллинг, Манчини, Винья, Кристанте (Кумбула, 84), Пеллегрини (Шомуродов, 77), Камара (Бове, 78), Вольпато (Фатиканти, 77), Залевски, Абрахам, Эль-Шаарави (Спинаццола, 89).

Предупреждения: Манчини (22), Хальме (34), Руй Патрисиу (82), Абубакари (82), Спинаццола (90).