Кто забил лучший гол недели в Лиге Европы? УЕФА огласил всех претендентов на награду (видео)

Пресс-служба УЕФА объявила о начале голосования по выбору лучшего гола недели в Лиге Европы.

Как сообщается на сайте турнира, за приз поспорят полузащитник АЕКа Омри Альтман, нападающий «Мидтьюлланна» Густав Исаксен, а также форвард «Црвены Звезды» Александар Катаи и хавбек «Фенербахче» Миха Зайц.

Посмотреть видео всех голов можно здесь.

Ранее стало известно, что лондонский «Арсенал», голландский ПСВ, стамбульский «Фенербахче», французский «Ренн», а также испанский «Бетис» и бельгийский «Юнион» досрочно вышли в плей-офф ЛЕ.