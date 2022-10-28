Арсен Захарян: Сразу сказал, что хочу в «Челси». Надеюсь, переговоры продолжатся

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о своей реакции на возможный трансфер в «Челси».

«Узнал от агентов своих. Затем в «Динамо» сказали, что пришло письмо с запросом. Меня вызвали, спросили: «Хочешь или нет?» Я свою позицию высказал – да, хочу. Я сразу сказал, что хочу и поеду. А там уже как будет. Я хотя бы попробую себя.

Надеюсь, что зимой продолжатся переговоры с «Челси». Агенты сейчас общаются. Хочу, чтобы «Динамо» получило деньги? Да, конечно. Я столько лет в клубе, они мне всё дали», – заявил 19-летний хавбек в эфире программы «Коммент.Шоу».

Напомним, летом 2022-го «Челси» сделал официальное предложение «Динамо» о переходе игрока, однако, трансфер не состоялся, поскольку англичане не смогли перечислить деньги российскому клубу.

В нынешнем сезоне 19-летний Захарян провел во всех турнирах 17 матчей, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. Его контракт с бело-голубыми действует до 30 июня 2024 года, а потенциальный трансфер оценивается в 15 млн евро.