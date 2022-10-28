Психолог Райс – о Дзюбе: Артем осознает, что время упущено

Спортивный психолог Егор Райс оценил психологическое состояние нападающего «Адана Демирспор» Артема Дзюбы.

Отметим, что 34-летний футболист не попал в заявку своего клуба на матч 11-го тура с «Коньяспором» (1:1). При этом форвард провел лишь пять игр в текущем сезоне, отличившись одним забитым мячом. Четыре раза россиянин не выходил на поле, оставшись на скамейке запасных.

– Ну если в общих чертах, то можно рассматривать это историю под несколькими углами. Во-первых, Дзюба один из самых высокооплачиваемых футболистов России, который уехал доигрывать в теплую Турцию и ситуации с тем, что он на «банке» с психологической точки зрения его никак не беспокоит. Он профессионал, он знает свое дело и если нужно, уверен, даже выйдя на замену он принесет пользу команде. А так - он доигрывает, завершая карьеру далеко не в самом плохом для себя месте.

Во-вторых, более сложная история заключается в том, что Артем известен своим непростым характером и, вполне возможно, что он осознает, что время упущено и переживает, что игровой практики даже в средней турецкой команде он не получает, что сильно давит на него эмоционально, отсюда возможен и стресс, которому Дзюба и так был подвержен последние пару сезонов, начиная от разговоров и разбирательств с Карпиным и сборной России, – рассказал психолог корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» прошедшим летом. Всего за петербуржцев он провел 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с сине-бело-голубыми игрок стал четырехкратным чемпионом России.