Тен Хаг считает настойчивость Роналду преимуществом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением об игре Криштиану Роналду в матче группового этапа Лиги Европы против «Шерифа» (3:0).

Нидерландский специалист отметил, насколько 37-летний нападающий настойчив в своем решении забить гол.

«Он двигался вперед несмотря ни на что. Команда тоже двигалась, чтобы Роналду оказался в нужной ситуации. Криштиану старался оказаться в нужной позиции. Он не сдавался. В этом вся его карьера. Поэтому Роналду так хорош, и он получил награду за это», – приводит слова тен Хага британская пресса.

Напомним, что Роналду вернулся в клуб из Манчестера в 2021 году. В текущем сезоне он принял участие в 13 матчах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.