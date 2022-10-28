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Алвес тренируется с молодежной командой «Барселоны»

Футболист хочет помочь сборной Бразилии в Катаре.
28 октября 2022 23:48
автор: Глеб Шевяков

Фланговый защитник «Пумас» Дани Алвес поддерживает форму, тренируясь во второй команде «Барселоны». Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Отмечается, что 39-летний бразилец желает выступить на предстоящем чемпионате мира в Катаре в составе своей сборной. Сезон в мексиканской лиге закончился в начале октября, поэтому легенде «Барселоны» требуется регулярная практика для поддерживания футбольных кондиций.

Напомним, что Алвес переходил в «Барселону» дважды в своей карьере. В июле 2008 года он перешел из «Севильи» за 35 миллионов евро, а в ноябре 2021 года снова оказался в составе каталонцев, перейдя в качестве свободного агента. На счету бразильца за сине-гранатовых 408 матчей, 22 гола и 105 результативных передач.

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