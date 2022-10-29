Гвардиола оценил игру «Манчестер Юнайтед» под руководством тен Хага

Этим летом «Манчестер Юнайтед» назначил голландца Эрика тен Хага на должность главного тренера команды.

Его коллега, наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, выразил мнение, что с новым специалистом «красные дьяволы» добились серьезного прогресса.

«У меня такое чувство, что «Манчестер Юнайтед» возвращается. Наконец-то «Юнайтед» возвращается.

Я видел вчера и первый тайм с «Челси». Поймал себя на мысли, что мне нравится то, что я вижу в «МЮ» сейчас», – сказал Гвардиола журналисту Саймону Стоуну.

Напомним, в чемпионате Англии «МЮ» идет на 6-й позиции, набрав 20 очков. У команды еще два матча в запасе.

Также «красные дьяволы» досрочно вышли в плей-офф Лиги Европы, одержав 4 победы кряду.