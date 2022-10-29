Дмитрий Селюк: В матче «Ахмат» - «Ростов» обе команды забьют

Сегодня пройдут три матча 15-го тура РПЛ. Наш постоянный эксперт, футбольный агент Дмитрий Селюк дает прогноз на игру «Ахмат» - «Ростов».

- Уверен, будет интересная игра. «Ахмат» очень прилично выглядит в последнее время, команда идет на 6-м месте. «Ростов» пару раз сыграл вничью.

Я всегда прогнозирую, что «Ростов» будет бить пенальти в предстоящем матче. Но не думаю, что в Грозном они будут бить пенальти.

У «Ахмата» в последних матчах забивает Конате. На своем поле «Ахмат» почти всегда забивает. «Ростов» тоже обычно без гола не уходит. У них есть Уткин, есть Комличенко. Поэтому моя ставка – обе забьют.

Матч «Ахмат» - «Ростов» пройдет сегодня на «Ахмат Арене». Начало в 16.30.