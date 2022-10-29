Алексей Сафонов: Терюшков своими цитатами скоро затмит Жванецкого

Сегодня пройдут три матча 15-го тура РПЛ. Наш эксперт, футбольный агент Алексей Сафонов дает прогноз на игру.

«Динамо» - «Химки».

- «Динамо» выиграет - 3:1, но при этом обе команды забьют. Если дадут сыграть Косте Тюкавину хотя бы 30 минут, Костя забьет.

Интересно посмотреть, что там Терюшков с батюшкой наколдовали. Если Терюшков выпустит книгу со своими цитатами, еще немного, и он Жванецкого опередит по цитатам. Он уже во всех СМИ постоянно упоминается.

Матч «Динамо» - «Химки» пройдет сегодня на «ВТБ Арене. Начало в 14.00

Примечание. Роман Терюшков депутат Госдумы, бывший министр спорта Московской области. До недавнего времени был членом попечительского совета ФК «Химки».