Хави намекнул на усиление состава «Барселоны» в зимнее трансферное окно

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не исключил, что этой зимой каталонский гранд подпишет новых футболистов.

«Январь еще далеко, но, с другой стороны, довольно скоро, ведь до трансферного окна осталось провести всего четыре матча в чемпионате. Матеу и технический секретариат уже готовятся к трансферному окну», – цитируют тренера испанские СМИ.

Напомним, в нынешнем сезоне Ла Лиги каталонцы занимают 2-е место, уступая 3 очка лидирующему «Реалу».

Ранее сине-гранатовые вылетели из Лиги чемпионов, заняв 3-е место в своей группе. Теперь им предстоит сыграть в плей-офф Лиги Европы с «Викторией Пльзень».