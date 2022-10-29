Тарханов сделал прогноз на матч «Локомотив» – ЦСКА в 15-м туре РПЛ

Известный тренер Александр Тарханов выразил мнение, что «Локомотив» не сможет отнять очки у ЦСКА в матче 150-го тура РПЛ. По его словам, красно-зеленые могут удивить соперника «только запредельной самоотдачей».

«У «Локомотива» шансов против ЦСКА практически нет. Все возможно, но им будет тяжело. Все может быть, они могут собраться и выдать хороший матч, но армейцы фавориты. Хотя ЦСКА временами играет нестабильно, в этом и может быть шанс «Локомотива». Железнодорожники могут удивить ЦСКА только запредельной самоотдачей, борьбой на каждом участке поля. Понятно, что ЦСКА – фаворит матча, но в таких встречах может быть все что угодно», – цитирует Тарханова «РБ-Спорт».

Матч «Локомотив» – ЦСКА состоится 29 октября и начнется в 19.00 по Москве.

В нынешнем сезоне чемпионата России красно-зеленые занимают 14-е место, набрав 12 очков. В активе армейцев – 26 очков и 3-я позиция.

Туром ранее «Локо» проиграл московскому «Динамо» (1:3), а ЦСКА разошелся миром в матче против «Оренбурга» (2:2).