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«Динамо» разгромило «Химки», Глушаков был заменен в первом тайме

Игра 15-го тура РПЛ проходила в Москве.
29 октября 2022 15:58
автор: Максим Скороходов

«Динамо» в домашнем матче 15-го тура российской премьер-лиги победило «Химки» со счетом 6:1.

В команде Славиши Йокановича забивали Муми Нгамале (11-я минута), Денис Макаров (29), Федор Смолов (45+4), Константин Тюкавин (77) и Ярослав Гладышев (87, 89). У гостей пенальти реализовал Илья Садыгов (90+3).

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев заменил Дениса Глушакова на 35-й минуте, сказав ему «домой». При этом сам Гогниев был удален в перерыве матча. Главный арбитр игры Ян Бобровский показал наставнику химчан вторую желтую карточку за споры. Первый «горчичник» был продемонстрирован еще по ходу первого тайма также за несогласие с решением главного судьи.

Бело-голубые набрали 26 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице. Подмосковная команда с 9 очками осталась на 15-й строчке.

В следующем туре «Химки» примут «Оренбург», а «Динамо» сыграет в гостях с «Ростовом».

РПЛ

15-й тур

«Динамо» (Москва) - «Химки» (Химки) - 6:1 (3:0)

Голы: Нгамале, 11; Макаров, 29, Смолов, 45+4; Тюкавин, 77; Гладышев, 87, 89 - Садыгов, 90+3 (пен.)

«Динамо»: Шунин, Даса, Фернандес (Маричаль, 49), Сазонов, Лаксальт (Гладышев, 71), Кутицкий, Фомин, Захарян (Скопинцев, 54), Нгамале (Тюкавин, 71), Макаров (Грулев, 71), Смолов.

«Химки»: Гудиев, Чежия, Никитин (Идову, 78), Волков, Главчич (Дулаев, 61), Глушаков (Казанцев, 35), Гулиев, Магомедов, Боженов (Долгов, 61), Мирзов, Руденко (Садыгов, 78).

Предупреждения: Гогниев, 17, Никитин, 48, Казанцев, 62, Сазонов, 65.

Удаление: Гогниев, 45.

источник: «Советский спорт»
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