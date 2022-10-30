«Рубин» сыграл дома вничью с «Балтикой»

«Рубин» в домашнем матче 16-го тура первой лиги сыграл вничью с «Балтикой» со счетом 3:3.

В составе гостей дубль оформил боснийский форвард Гедеон Гузина (3-я и 37-я минуты). Во втором случае он сыграл на добивании после того, как не смог реализовать пенальти. Еще один мяч в составе «Балтики» забил Иван Остойич (47).

У команды Леонида Слуцкого голами отличились Дмитрий Кабутов (43), Егор Тесленко (58) и Виталий Лисакович (87).

Таким образом, занимающий второе место клуб из Калининграда набрал 29 очков и оторвался на 2 очка от третьей позиции. Казанская команда осталась пятой, имея 27 очков.

В следующем туре, матчи которого пройдут 6 ноября, «Балтика» примет на своем поле владикавказскую «Аланию», а «Рубин» сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо».

Первая лига

16-й тур

«Рубин» (Казань) - «Балтика» (Калининград) - 3:3 (1:2)

Голы: Кабутов, 43; Тесленко, 58; Лисакович, 87 - Гузина, 3, 37; Остойич, 47

Нереализованный пенальти: Гузина, 37.