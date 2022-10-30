Полузащитник «Спартака» Зобнин - о победе над «Торпедо»: Соперник был неприятный

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о победе своей команды над «Торпедо» (1:0) в 15-м туре российской премьер-лиги.

«Самое главное победили, взяли три очка, поднялись в турнирной таблице на второе место. Несмотря на то, что «Торпедо» находится на последнем месте, всё равно это дерби. Тяжелый матч, соперник был неприятный: они забрали очки у ЦСКА, с «Зенитом» на последних минутах пропустили, поэтому очень важно было сегодня победить», - сказал футболист «Спартака» пресс-службе клуба.

Напомним, что Зобнин провел 200-й матч в составе «Спартака».

Красно-белые набрали 32 очка и вернулись на второе место чемпионата России, автозаводцы с 6 очками остались на последней строчке турнирной таблицы.

В следующем туре «Спартак» сыграет 5 ноября в гостях с «Сочи», «Торпедо» на следующий день примет «Крылья Советов».