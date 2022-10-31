Полузащитник сборной Бельгии Де Брюйне: Это возможно мой последний чемпионат мира

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне считает, что предстоящий чемпионат мира в Катаре может стать для него последним, а потому хочет показать детям свою игру за национальную сборную, сообщают английские СМИ.

У Де Брюйне трое детей: двое сыновей, которым шесть и четыре года и двухлетняя дочь.

«Мне 31 год, я не знаю, что будет в следующие четыре года. Поэтому хочу показать многое детям, они впервые отправятся со мной. Двое старших немного следят за футболом, а дочь не очень, но она сможет насладиться солнцем, поиграть в бассейне. Я очень взволнован. Для меня это третий чемпионат, и он особенный. Я не знаю, что будет в будущем, не особо беспокоюсь, просто принимаю все как есть. Я стараюсь играть как можно лучше», - сказал бельгиец.

На чемпионате мира в Бразилии в 2014 году сборная Бельгии дошла до четвертьфинала, а четыре года спустя завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место англичан – 2:0. Де Брюйне отметился в том матче результативной передачей.